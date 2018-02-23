В «ЛНР» заявили, что знают, где поврежден кабель связи. Новости

В «ЛНР» утверждают, что знают, в каком именно месте произошел порыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь в неподконтрольном Луганске. Об этом рассказал «первый замминистра связи ЛНР» Юрий Першиков, передают местные интернет-ресурсы.

«Обрыв кабеля магистрального произошел в районе Веселой Горы (неподконтрольная часть Луганщины – ред.), практически в том же самом месте, где и в прошлый раз», – 22 февраля заявил Юрий Першиков.

По его словам, ремонтные бригады, при условии обеспечения безопасности, смогут восстановить волоконно-оптическую линию в течение нескольких часов.

Напомним, что в неподконтрольных Луганске и Алчевске снова пропала мобильная связь украинского мобильного оператора Vodafone.

Ранее сообщалось, что связь Vodafonе (МТС) в неподконтрольном Луганске пропала из-за обрыва волоконно-оптической линии. Как рассказал корреспонденту «Донецких новостей» сотрудник Vodafonе, заявка передана специалистам. Также он сообщил, что «сроки восстановления уточняются». Информации о том, какие города остались без связи в результате аварии, пока что нет.

Позже стало известно, что «Vodafone-Украина» планирует обратиться в ОБСЕ для получения информации о причинах обрыва волоконно-оптической линии, которая обеспечивает связь на неподконтрольной Украине территории в Луганской области.

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