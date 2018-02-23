На неподконтрольной Луганщине наблюдателям ОБСЕ по-прежнему запрещают находиться вблизи границы с РФ, – отчет. Новости

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» по-прежнему запрещают наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ находиться вблизи границы с Россией. О новых таких фактах сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 22 февраля.

«В пункте пропуска на границе возле Изварино вооруженный член "ЛНР" потребовал, чтобы патруль Миссии покинул данный район, ссылаясь на приказы своего "начальства". В пункте пропуска на границе около Вознесеновки вооруженный член "ЛНР" потребовал, чтобы патруль Миссии покинул данный район. На железнодорожной станции "Красная Могила" в районе Вознесеновки вооруженный член "ЛНР" потребовал, чтобы патруль Миссии покинул данный район. В пункте пропуска на границе вблизи Верхнегарасимовки невооруженный член "ЛНР" попросил патруль Миссии отъехать на 200 м от пункта пропуска, ссылаясь на приказы своего "начальства"», – сказано в отчете.

Напомним, об аналогичных фактах сообщалось в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 21 февраля.