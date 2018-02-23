Между «ДНР» и «ЛНР» идет экономическая война за контроль потоков контрабанды. Новости

Между «ДНР» и «ЛНР» идет экономическая война за контроль финансовых потоков, несмотря на публичные договоренности между «главами республик» Александром Захарченко и Леонидом Пасечником, «МВД ЛНР» играет в свою игру. Об этом в эфире «5 канала» рассказал эксперт в военных вопросах Дмитрий Снегирев.

«Встреча состоялась, значит они договариваются. В свое время мы обсуждали ситуацию с подписанием так называемого "таможенного союза" между самопровозглашенными "республиками", были громкие заявления со стороны главарей "ДНР" и "ЛНР" о том, что объединяют экономическое пространство обеих "республик"», – говорит он.

«Прошло две недели и буквально накануне визита Пасечника в "ДНР" на территории "ЛНР" происходят очень показательные вещи – задерживается груз с сигаретами, в частности Marlboro, причем сумма задержанного примерно 500 тыс. руб.», – продолжил Снегирев.

По его словам, в «Луганской народной республике» после устранения «главы» Игоря Плотницкого «силовики» продолжают контролировать контрабандные и финансовые потоки. «Фактически "МВД ЛНР" играет свою игру – "Пасечник там договорился, о чем угодно с Захарченко, а у нас есть собственные экономические интересы и защита собственного экономического поля, и мы донецкий табак не желаем видеть на территории гордой, но независимой ЛНР". То и происходит», – отмечает эксперт.

За день до вышеописанного задержания сигарет из «ДНР» в «ЛНР» задержали еще один груз из Донецка. «Аналогичные задержки произошли на территории Краснодона, когда опять же табачная продукция донецкой фабрики "Хамадей", а это сигареты общеизвестных европейских брендов, которые без акцизных марок идут как в сторону России, так и в сторону Украины. В городе Краснодоне и был задержан этот груз», – рассказал Снегирев.

«Это доказательство, что, несмотря на все громкие заявления, что создано единое экономическое поле, что ликвидировали все таможенные посты между обеими самопровозглашенными "республиками", идет экономическая война, идет война за определенные финансовые потоки между разными ветвями "власти"», – считает эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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