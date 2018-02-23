В Госдепе США прокомментировали гибель медсестры на Донбассе . Новости

В Государственном департаменте США отреагировали на гибель 23-летней украинской медсестры в зоне военных действий на Донбассе. Об этом 22 февраля на странице Госдепа в Twitter сообщила пресс-секретарь ведомства Хизер Нойерт (на фото).

«Мы получили сообщение о том, что украинский медик была убита, пытаясь помочь мирным жителям возле линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря, это напоминает США о том, что конфликт в восточной части Украины продолжается.

Также США обратились к России с просьбой «приказать своим подручным силам осуществить полное прекращение огня».

Напомним, в Луганской области 20 февраля в результате обстрела медиков медицинской роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады незаконными вооруженными формированиями погибла старшая медсестра Сабина Галицкая.

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