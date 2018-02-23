На Донетчине вновь стреляли по БПЛА ОБСЕ, – отчет. Новости

В районе Константиновки (Донецкая обл.), управляя полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ слышали выстрелы из стрелкового оружия, которые, по оценкам наблюдателей, были направлены на БПЛА. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 22 февраля.

«Управляя полетом мини-БПЛА над северо‑западной окраиной Константиновки, команда Миссии слышала около 6 очередей из стрелкового оружия примерно в 400 м к востоку от своего местонахождения. По оценке наблюдателей, огонь, вероятно, велся по БПЛА», – сказано в отчете.