В Северодонецке кардиохирурги из Киева обследовали более 120 пациентов с пороками сердца. Новости

Сегодня, 23 февраля, специалисты Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова провели консультативно-диагностический осмотр 128 пациентов с Луганщины. В состав группы кардиохирургов вошли восемь специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Обследования проводились в Северодонецком центре первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностическом поликлиническом отделении №1 Северодонецкого городского многопрофильной больницы.

К специалистам из Киева обратились жители области с врожденными и приобретенными пороками сердца, нарушениями ритма и проводимости, те, кто нуждается в имплантации искусственных водителей ритма, а также люди с тяжелыми формами ишемической болезни сердца, которым показано аортокоронарное шунтирование.

Из-за отсутствия необходимого оборудования и кардиологической службы, в связи с тем, что часть области пока временно неподконтрольна украинской власти, многие из этих пациентов вынуждены были обращаться за данными видами медицинской помощи в другие регионы.

Всего за день они осмотрели 128 пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы, требующих кардиохирургического вмешательства или перенесли в прошлом операции на сердце. Из них 65 детей, в том числе из Луганского областного дома ребенка.

По итогам консультативно-диагностического осмотра специалистами отобраны больные для дальнейшего оперативного лечения на базе института.

Кроме этого, специалистами этого учреждения проведена научно-практическая конференция для местных врачей кардиологов, акушеров-гинекологов, семейных врачей и педиатров, на которой речь шла о проблемах и достижениях в области кардиохирургии.