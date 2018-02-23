В прифронтовом Опытном в школе течет крыша: Второй этаж обесточен (Фото). Новости

8-й год в школе Опытного (Донецкая обл.) протекает крыша. Из-за вероятности пожара второй этаж обесточили. Об этом говорится в сюжете телеканала «UA:Донбасс».

Родители рассказывают об аварийной ситуации. «Плита может упасть на детей. После каждого снегопада техработники чистят снег, убирают воду, но это не помогает», – рассказывает мать одного из учеников Светлана.

«Грибок по всему второму этажу. Дети учатся без света уже второй год, потому что затекла вся проводка. Дети болеют, им приписывают очки из-за ухудшения зрения, болеют бронхиальными заболеваниями», – рассказала мать второклассника Ольга.

По словам директора школы, проблеме уже 8 лет. Школа, по возможности, пытается решить ее своими силами.

Деньги на ремонт выделили в прошлом году – более 2-х млн грн. Осталось лишь найти подрядчика. По словам и. о. председателя Бахмутской райгосадминистрации Татьяны Ерохиной, нужно делать скатную крышу вместо плоской. При этом подрядчиков, изъявивших желание отремонтировать крышу – нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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