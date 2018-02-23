Украина должна предложить миру свое решение конфликта на Донбассе, – Кравчук. Новости

Украина должна предложить международному сообществу свой пакет решений по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, а обвинять Россию хоть и правильно, но недостаточно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 февраля, на Балтийско-Черноморском форуме в Киеве заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Кризис мировоззрения, идеологий привел к тому, что человечество сползает в пропасть… Я много встречаюсь с коллегами-иностранцами, и где-то подспудно, не очень выпукло звучит такой вопрос: "Что Украина должна сделать, чтобы она не была эпицентром или какой-то точкой, откуда пойдут нехорошие движения в Европе и в мире?"», – говорит он.

«Невзирая на то, что мы все время, и правильно говорим, что во всем виновата Россия – в войне на Донбассе, в аннексии Крыма, это реальные факты, но я хочу, чтобы мы подумали над вопросом: "А что мы, Украина, должны сделать для того, чтобы это безумие – война, смерть, разделение мира в XXI веке и пересмотр границ [прекратилось]. Это вообще не укладывается ни в какие цивилизационный рамки», – заявил Кравчук.

Он добавил, что Украина должна подумать и предложить международному сообществу свой пакет решений урегулирования ситуации на Донбассе: «В таком пакете, в такой редакции, чтобы отказаться от этого было трудно... Мы должны подумать над мощным ярким призывом, потому что, кроме слова, у нас другого оружия нет».

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