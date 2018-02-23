Россия формирует на Донбассе свою регулярную армию, – военный эксперт. Новости

Россия формирует в «ДНР» и «ЛНР» свою регулярную армию по стандартам своих вооруженных сил. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя официальное заявление штаба АТО о том, что Россия наращивает свое военное присутствие на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

«Российская Федерация столбит территорию. Они закончили с Крымом, вплоть до отработки оперативных планов по проведению оборонительных операций в Крыму на случай нашего желания освободить его военным путем. Теперь они берутся основательно за 1-й и 2-й армейские корпуса, которые сформированы на [неподконтрольных] территориях Донецкой и Луганской областей», – говорит он.

По его словам, в «ДНР» и «ЛНР» российские кураторы сейчас укрепляют «республиканские армии». «Они сейчас дополучают технику, они будут доукомплектовывать офицерским и рядовым составом и формировать там реальную армию, которую они сформировали на скорую руку, а теперь приводят к единому стандарту Вооруженных Сил России», – сказал Жданов.

Военный эксперт также считает, что миротворческая миссия ООН на Донбассе может заставить Украину выполнять политическую часть Минских соглашений, а Россия из-за миротворцев может ввязаться в полномасштабную войну.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в «ДНР» и «ЛНР» большая часть «армии» состоит из местных жителей, но обучают и командуют этими «армейскими корпусами» российские офицеры с территории Российской Федерации. Он также назвал состав и комплектацию незаконных вооруженных формирований на неподконтрольном Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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