Опубликован полный текст закона о реинтеграции Донбасса. Новости

Опубликован подписанный 18 февраля президентом Петром Порошенко Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Полный текст документа появился сегодня, 23 февраля, на сайте Верховной Рады. Кроме того, закон опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

Закон вступит в силу 24 февраля 2018 года. Правительство должно в месячный срок со дня вступления документа в действие привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом. Ознакомиться с полным текстом закона можно по ссылке.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» и объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе.

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