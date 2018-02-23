Сводка из зоны АТО за 22 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий погиб, 1 – ранен. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении в районе Светлодарской дуги противник применил минометы калибрами 120 мм и 82 мм и целый арсенал пехотного вооружения неподалеку Луганского и Троицкого. По несколько мин калибром 82 мм разорвались у Крымского и Катериновки. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования целились по позициям сил АТО вблизи Зайцево и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов – неподалеку Гладосово и Лозового. Также из вооружения БМП и стрелкового оружия НВФ обстреливали силы АТО у Новоалександровки.

На донецком направлении противник вел огонь из минометов различных калибров по позициям сил АТО вблизи Новотроицкого и Песков.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 7 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 76 единиц. Под обстрелы попали районы 3-х населенных пунктов, в том числе северная и западная окраины Донецка и Докучаевск».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 5 раз обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Фрунзе, сел Калиновка, Логвиново и Нижнее Лозовое. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».