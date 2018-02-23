Ситуация в пунктах пропуска утром 23 февраля. Новости

Сегодня утром, 23 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 42 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9835 человек и 1020 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9215 человек и 1480 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8340 человек и 1415 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4955 человек и 1060 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9440 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 40/80;

КПВВ «Марьинка» – 50/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/50;

КПВВ «Гнутово» – 100/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Наталья: «5:26. Из Горловки в Бахмут больше 100 машин в три ряда»;

Евгений: «8:28. Из Бахмута в Горловку машин за 100».

КПВВ «Марьинка»:

Александр: «4:35. "Каргилл" на выезд в Курахово уже около 250 машин»;

Наталья: «7:36. Капец на "Каргилле". Очередь за поворотом уже на Текстиль. Второй ряд хитросделанных около 80 машин. Льготная уже за сотню».

КПВВ «Новотроицкое»:

Геннадий: «6:23. Еленовка – "хвост" в центре возле магазинов»;

Алена: «6:25. Еленовка: на выезд из Донецка хвост машин за церковью, до заправки уже»;

Полина: «9:13. На въезд в Донецк Новотроицк 10-15 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.