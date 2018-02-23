Миротворцы могут изолировать Украину от неподконтрольного Донбасса, – эксперт. Новости

Россия хочет, чтобы миротворческая миссия ООН зацементировала линию разграничения с Донбассом, превратив ее в государственную границу. Об этом в эфире «5 канала» рассказал эксперт в военных вопросах Дмитрий Снегирев.

«Речь идет о поэтапном введении миротворческой операции. Где гарантии, что после того, как будет выполнен первый этап – развертывание по линии разграничения и фактически разведение тяжелой техники и живой силы, миротворческая миссия дальше пойдет на всю территорию и главное – на неконтролируемый участок российско-украинской границы?», – говорит он.

По его словам, неоднократные заявления официальных представителей России, в частности, главы МИД РФ, говорят о том, что она не намерена возвращать Украине контроль над границей на Донбассе. «Это свидетельствует о том, что с Россией будет сложно договариваться», – считает Снегирев.

Эксперт добавил, что в законе №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» четко не обозначен характер военного противостояния. «Не говориться о войне или вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, а это дало бы возможность воспользоваться пунктом 27 Устава ООН, где четко написано – страна, которая находится в состоянии вооруженного конфликта должна воздержаться от голосования. Таким образом право России на вето было бы нивелировано», – сказал он.

«В этом законе Россия признана оккупантом только в преамбуле и только два раза указана. Нет четкой позиции со стороны Украины. Вы определитесь – у нас война или мероприятия по поддержанию государственности и обороны. Что значит "отпор"? Это вообще юридически непонятный термин», – заявил Снегирев.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон и объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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