В результате обстрела Новотроицкого повреждены два дома, – полиция (Фото). Новости

В результате обстрела 22 февраля незаконными вооруженными формированиями (НВФ) Новотроицкого (Донецкая обл.) повреждены два дома. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Боевики начали минометный обстрел поселка вчера в 14:30. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Волновахского отдела полиции. Сейчас зафиксировано повреждение 2 домов по улице Вербной», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что 22 февраля в 16:00 следственно-оперативная группа полиции получила звонок о помощи от местных жителей: по улице Вербной в огороды людей попало 3 снаряда. Повреждены окна и крыша домов.

«В момент взрывов хозяева дома находились в доме. Никто не пострадал», – отметили в полиции.

Данный факт задокументирован по ч.2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Фото: пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области