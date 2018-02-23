Это интервенция: В «ДНР» боятся, что миротворцы перекроют границу с Россией. Новости

В «ДНР» считают, что введение миротворческой миссии ООН на всю неподконтрольную Украине территорию, включая границу с Россией, невозможно. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявила «и. о. министра иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.
«Ни цифры, ни состав, ни размещение [миротворцев] не могут быть утверждены без участия и учета мнения Донецкой и Луганской народных республик. Грубо говоря, это силовой захват территории, это интервенция, иностранная, привлечение третьей силы», – говорит она.
«Перекрыть сейчас границу с Российской Федерацией – это означает оставить Донецкую и Луганскую народные республики в полной блокаде со всех сторон… Мы думаем, что такое невозможно и нереализуемо», – заявила Никонорова.
Она также утверждает, что процесс передачи контроля над границей может быть осуществлен только в рамках выполнения Минских договоренностей: «Все пункты Комплекса мер связаны между собой и абсолютно четко и понятно прописан процесс передачи контроля над границей».
Как сообщалось ранее, Россия согласна допустить миротворческую миссию ООН к временно не контролируемому Украиной на Донбассе участку границы с РФ. При этом в России настаивают на прямом диалоге Украины с «ДНР» и «ЛНР». Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Украина не будет вести диалог с представителями «ДНР» и «ЛНР» по развертыванию миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности был представлен отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, в котором рассматривается применение в Украине миссии в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских. Эксперты предварительно оценивают стоимость миротворцев в Украине в 1 млрд евро в год.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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