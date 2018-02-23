На Донетчине женщина за взятку хотела вывезти дочь на неподконтрольную территорию. Новости

В Донецкой области женщина пыталась провезти ребенка на временно неподконтрольную территорию, предложив пограничникам деньги. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко на своей странице в Facebook.

«На КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Мариуполь-Донецк прибыла гражданка Украины 1988 года рождения с дочерью. Было обнаружено, что у данной гражданки отсутствует выписка ст.135 СКУ на вывоз ребенка на временно неконтролируемую украинской властью территорию Украины. Чтобы обойти закон, вышеуказанная гражданка предоставила неправомерную выгоду в размере 400 грн пограничникам за пропуск без данной выписки. Гражданке был разъяснен порядок пересечения линии соприкосновения. В Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения», – сообщила Карпиленко.