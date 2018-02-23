Для работы на линии разграничения на Донбассе создадут военную полицию. Новости

В связи со вступлением в силу закона №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» изменения коснутся ряда законов о силовых структурах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 февраля, заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

«Это изменения изменение закона об СБУ. Это закон о национальной безопасности и обороне, где будет четко прописано, какой курс, куда мы двигаемся, какие у нас вооруженные силы, какие новые стандарты», – говорит она.

По ее словам, сейчас к закону №7163 также разрабатываются положения об Объединенном оперативном штабе и его руководителе. «Далее это влечет за собой создание военной полиции. Это полиция внутри наших Вооруженных Сил для того, чтобы они могли осуществлять и поддерживать порядок в зоне разграничения. Вы прекрасно знаете, что там работают диверсионные группы, что там неспокойная ситуация», – продолжила Луценко.

«Есть определенная ситуация с военнослужащими, есть вопросы, которые рассматриваются в судах. Это и вопрос создания военного суда, об этом говорил президент Украины. Нормы создания такого суда также разрабатываются в Администрации президента группой экспертов», – сказала она.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон и объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе. Текст закона сегодня опубликован в парламентской газете, а 24 февраля вступит в силу.

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