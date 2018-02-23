Вы меня что – под зад коленом? В «ЛНР» массовые сокращения на одной из шахт. Новости

В «ЛНР» на шахте «Черкасская» (г. Зимогорье, Славяносербский р-н, Луганская обл.) на почве массового сокращения работников произошел конфликт в трудовом коллективе, часть сотрудников угольного предприятия обратились в «генеральную прокуратуру». Об этом идет речь в видеосюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Отмечается, что в конце января на шахте прошла встреча трудового коллектива с представителями «прокуратуры», районных «властей» и руководства «Центруголь». Суть конфликта в том, что якобы бюджет предприятия не позволяет содержать всех сотрудников, поэтому бывшее руководство решило перевести 125 человек из 270 на систему «господдержки» по линии реструктуризации и оставить на шахте, а остальных уволить.

Как утверждает и. о. гендиректора «Центруголь» Юрий Жилинский, те люди, которые не попали в штат углереструктуризации, с ними ведется работа, как с безработными. «Им предлагают вакантные места на предприятиях государственного унитарного предприятия "Центруголь"», – сказал он.

Работники шахты «Черкасская» возмущены непонятным отношением к коллективу:

«Я работаю на шахте, у меня 20 лет стажа, непрерывного и причем безупречного. 8 лет я была председателем профкома участка. Сейчас я не вошла в реструктуризацию. Но мне не столько за себя обидно, как за ребят, которые проработали всю войну»;

«Мне 6 месяцев осталось до пенсии! И вы меня что? Под зад коленом!»

Работники задают вопросы, по каким критериям отбирали 125 человек, которых оставили работать на шахте «Черкасская» и большинство которых – пенсионеры.

«По качественным и профессиональным спискам, критериям. Из 270 человек всех невозможно взять», – попытался объяснить и. о. главного инженера на шахте «Черкасская» Евгений Нечаев.

Как заявил трудовому коллективу «и. о. главы администрации» Славяносербского района Александр Дейнека, критериями отбора должна заниматься специальная комиссия. «Нечаев и Захаров персонально, вдвоем, выбирали, кто им нужен, а кто не нужен. Это надо поломать, переделать. Должна быть комиссия, профсоюз, по каждому человеку персонально нужно работать», – сказал он.

Чтобы разобраться, людям пообещали, что в этом вопросе будет участвовать инициативная группа из числа трудового коллектива, также ситуацией на шахте «Черкасская» занялась «генеральная прокуратура ЛНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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