Винник рассказал, когда изменится формат АТО на Донбассе. Новости

Чтобы изменить формат военных действий на Донбассе, руководитель Антитеррористического центра при СБУ должен принять решение о завершении АТО, а президент Украины – о начале мероприятий по обеспечению национальной безопасности. Такое объяснение дал секретарь комитета ВР по нацбезопасности и обороны, нардеп от БПП Иван Винник в эфире «112 Украина».
«Для того, чтобы прекратить АТО, нужно соответствующее решение первого заместителя СБУ, который отвечает за борьбу с терроризмом. Для того, чтобы объявить меры по обеспечению национальной безопасности (именно так называется новый режим применения войск, предусмотренный законом, который сегодня опубликован в "Голосе Украины"), нужно соответствующее решение президента, и в дальнейшем Генштаб создает вертикаль управления во главе с руководителем Объединенного оперативного штаба, который будет осуществлять в соответствующем районе общую корреляцию войсками и обеспечивать национальную безопасность Украины», – сказал Винник.
Он уточнил, что во главе вертикали военного управления будут Генштаб и главнокомандующий. Он добавил, что в Украине согласно действующей Конституции главнокомандующий – это президент.
В ответ на вопрос, кто еще должен войти в штаб объединенных сил, он сказал: «В ст. 8 закона имеется исчерпывающий перечень, кого можно привлечь для осуществления мероприятий обеспечения национальной безопасности, это весь перечень наших военных формирований... Можно привлекать других лиц, могут быть привлечены врачи, которые в случае участия в соответствующем контингенте получают статус участника боевых действий и полноценную социальную защиту с тем, что получают военнослужащие».
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