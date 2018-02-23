В полиции рассказали, как собираются уменьшить очереди на КПВВ «Майорск» (Фото). Новости

Вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Майорск» в Бахмутском р-не начала действовать усиленная группа из числа правоохранительных и государственных органов, которая призвана следить за правопорядком на дороге и документировать правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба полиции.

По словам представителя Управления взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращения и выявления коррупции Донецкой облгосадминистрации Максима Замашнюка, такая необходимость возникла в связи с многочисленными жалобами людей. «Мы фиксируем обращения о вопиющих фактах непрозрачной организации продвижения автомобильной очереди, поступает информации о том, что неизвестные лица осуществляют пропуск транспортных средств в этой очереди за денежные средства. Требуют средства от водителей, пересекающих линию разграничения. Есть и организованные группы перевозчиков, которые организовали нелегальную схему перевозок», – отметил Максим Замашнюк.

В рамках проверки указанной информации было выявлено 13 перевозчиков, которые работали с нарушениями установленных законом правил перевозки пассажиров. Все они привлечены к административной ответственности. Им придется заплатить штраф, который измеряется в десятках тысяч гривен.

Кроме того, с целью регулирования дорожного движения, Службой автомобильных дорог на участке дороги вблизи КПВВ дополнительно установлены дорожные знаки.

Как сообщают правоохранители, комиссия будет работать в этом направлении до полного восстановления правопорядка и ликвидации очереди, в том числе и созданной искусственно.

Напомним, 22 февраля на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорск» наблюдались огромные очереди. Как сообщил Благотворительный фонд «Право на защиту», «они вызваны тем, что полиция проводит операцию по выявлению нелегальных перевозчиков».

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