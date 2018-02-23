ДТП в Мариуполе: Водителя «Ланоса» забрала «скорая» (Фото). Новости

Сегодня, 23 февраля, в Мариуполе (Донецкая обл.) произошло ДТП.

Авария произошла по пр. Нахимова. Как сообщили журналистам в полиции, водитель автомобиля «Ланос» двигался со стороны переулка Днепропетровский в сторону улицы Лавицкого. Внезапно с прилегающей территории, в районе Дома быта, вылетела на красный свет светофора неустановленная машина. Чтобы уйти от удара, водитель свернул вправо и врезался в столб. С травмами его забрала «скорая».

Подробности происшествия устанавливаются.

Источник: Сайт города Мариуполя

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