В ближайшее время нас ждет эскалация боевых действий на Донбассе, – эксперт. Новости

На Донбассе в ближайшее время можно ожидать эскалации конфликта. Об этом сегодня, 23 февраля, как передает корреспондент «Донецких новостей», на пресс-конференции на тему «Февраль: политика» рассказал эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко.

«Эскалация боевых действий на востоке – это то, что ждет нас в ближайшее время», – считает Матвиенко. Он связывает эскалацию с тем, что на неподконтрольную территорию Луганщины и Донетчины 22 февраля зашел «гумконвой» из России.

«И уже сегодня мы имеем погибших, мы имеем раненых, мы имеем дальнейшие разрушения», – сказал эксперт.

Напомним, 22 февраля автомобили 74-го «гуманитарного конвоя» въехали со стороны России на неподконтрольную часть Донбасса.