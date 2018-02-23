Изменение формата АТО: в СБУ рассказали о деталях. Новости

Процесс перехода Антитеррористической операции в другой формат противостояния российской агрессии только начинается, но по факту военные и ранее руководили операциями на Донбассе. Об этом сегодня, 23 февраля, в ходе брифинга сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает «Интерфакс-Украина».
«Этот процесс (перехода, – ред.) только начался. Он предусматривает переход в полноценное управление (военными). Если говорить откровенно, то и так руководство осуществлялось руководителем сил АТО с переходом к военным. То есть означает это только то, что меняется название, а военные также продолжают руководить, как и руководили, мы подчиняемся», – сказал Кононенко.
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