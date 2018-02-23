Аваков показал, как выглядит новый Сервисный центр МВД и ЦПАУ в Мариуполе (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) открыли Сервисный центр МВД и Центр предоставления административных услуг в одной локации – ТРЦ «PortCity». Об этом сегодня, 23 февраля, в Twitter сообщил министр МВД Арсен Аваков.

По словам Авакова, сервисный центр может обрабатывать 1000 запросов в день. «В Мариуполе открыт Сервисный центр МВД и ЦПАУ – в одной локации ТРЦ "PortCity". СЦ на 1000 запросов в день плюс все сервисы ЦПАУ, включая оформление биометрических паспортов и ID», – написал он.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе откроют мультицентр, где будут предоставлять 300 услуг.

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