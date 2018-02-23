Россия хочет превратить Донбасс в Приднестровье, – Кучма. Новости

Украина будет настаивать на введении миротворческой миссии ООН на всю неподконтрольную территорию Донбасса, иначе Россия превратит его в Приднестровье. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 февраля, на Балтийско-Черноморском форуме в Киеве заявил второй президент Украины Леонид Кучма.

«В трехсторонней контактной группе единое мнение, оно совпадает с позицией нашего президента – миротворческие войска должны быть на всей территории, и прежде всего – на украинско-российской границе», – говорит он.

«Когда нам предлагают: "А давайте мы сначала на линию соприкосновения введем "голубые каски", чтобы они защищали ОБСЕ". Это значит сделать новую границу с Украиной. Это точное подобие Приднестровья, там тоже есть "голубые российские каски"», – заявил Кучма.

Как сообщалось ранее, Россия согласна допустить миротворческую миссию ООН к временно не контролируемому Украиной на Донбассе участку границы с РФ. При этом в России настаивают на прямом диалоге Украины с «ДНР» и «ЛНР». Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Украина не будет вести диалог с представителями «ДНР» и «ЛНР» по развертыванию миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности был представлен отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, в котором рассматривается применение в Украине миссии в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских. Эксперты предварительно оценивают стоимость миротворцев в Украине в 1 млрд евро в год.

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