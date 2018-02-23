В Покровске в результате ДТП пострадала женщина. Новости

В Покровске (Донецкая обл.) 22 февраля произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Вчера в 12:00 в Покровский отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что водитель автобуса, двигаясь по улице Защитников Украины, выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение автобуса с автомобилем "Мерседес Спринтер". Во время ДТП пострадала 32-летняя пассажирка "Мерседеса". Женщина была госпитализирована», – сказано в сообщении.

В полиции также добавили, что, по словам водителя автобуса, во время движения он потерял управление вследствие неисправности транспорта.

«Следует подчеркнуть, что окончательная причина ДТП станет известна после проведения соответствующих экспертиз», – подчеркнули правоохранители.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».