Не Богом и Путиным едиными: Кучма о достижении мира на Донбассе. Политика

Украина во введении миротворческой миссии ООН на неподконтрольную территорию Донбасса должна сейчас надеяться на США, а в урегулировании конфликта – только на собственные силы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такое мнение сегодня, 23 февраля, на Балтийско-Черноморском форуме в Киеве высказал второй президент Украины Леонид Кучма.
«Мир в Украине на 90% зависит от позиции Соединенных Штатов Америки. Европейцы мы видим, как себя ведут – они забыли уроки истории, тем более при той ситуации, которая сейчас есть в Европейском Союзе. Они не знают, как свои проблемы решить, а тут еще мы», – говорит он.
Второй президент также высказал солидарную с Леонидом Кравчуком мысль. «Когда на первой нашей встрече на Балтийско-Черноморском форуме в Киеве у меня спросили, от кого зависит решение по Донбассу и Крыму, я ответил: "От Бога и Путина". А теперь хочу добавить словами моего друга: "Никто не даст нам избавленья – ни Бог, ни царь, царя он имел ввиду Путина. Добьемся мы освобождения своею собственной рукой"», – сказал Кучма.
Как сообщалось ранее, по мнению второго президента Украины, Россия хочет превратить Донбасс в Приднестровье.
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