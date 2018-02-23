В «ЛНР» утверждают, что начали подготовительные работы по восстановлению связи Vodafone. Новости

Специалисты «министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР» проводят подготовительные работы по восстановлению связи мобильного оператора Vodafone. Об этом сегодня, 23 февраля, заявил «первый замминистра связи ЛНР» Юрий Першиков.

Связь, по заявлению «ЛНР», отсутствует из-за обрыва волоконно-оптической линии в районе Веселой Горы. «Место повреждения кабеля локализовано. Специалисты минкомсвязи начали подготовительные работы по его восстановлению. Необходимо провести ряд трудоемких работ по подтяжке кабеля и его свариванию, поскольку это оптоволокно», – уверяет Першиков.

Также он утверждает, что «завтра с утра специалисты минкомсвязи планируют приступить непосредственно к восстановительным работам при условии обеспечения "режима тишины" и необходимой для ремонтных работ погоды. Как и в прошлый раз, будет установлен шатер для проведения точечной варки оптоволоконного кабеля».

«О точных сроках завершения ремонтных работ говорить преждевременно, поскольку авария достаточно серьезная, и восстановление потребует времени», – заявил «замминистра».

Напомним, что в неподконтрольных Луганске и Алчевске снова пропала мобильная связь украинского мобильного оператора Vodafone.

Ранее сообщалось, что связь Vodafonе (МТС) в неподконтрольном Луганске пропала из-за обрыва волоконно-оптической линии. Как рассказал корреспонденту «Донецких новостей» сотрудник Vodafonе, заявка передана специалистам. Также он сообщил, что «сроки восстановления уточняются». Информации о том, какие города остались без связи в результате аварии, пока что нет.

Позже стало известно, что «Vodafone-Украина» планирует обратиться в ОБСЕ для получения информации о причинах обрыва волоконно-оптической линии, которая обеспечивает связь на неподконтрольной Украине территории в Луганской области.

22 февраля в «ЛНР» заявили, что знают, где поврежден кабель связи.

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