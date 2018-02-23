Лидеры «Нормандской четверки» изначально не верили в выполнение «Минска-2», – Кучма. Новости

Три года назад на встрече лидеров стран «Нормандского формата» в Минске они сами не верили в то, что Минские соглашения будут выполнены. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 февраля, на Балтийско-Черноморском форуме в Киеве заявил второй президент Украины Леонид Кучма.
«Когда состоялся "Нормандский формат" в Минске, когда были подготовлены те соглашения, я в них участия не принимал. Мне потом принесли – "Подписывай". Никакого заявления лидеров стран не было – разъехались все потихоньку. Каждый где-то со своей колокольни рассказывал, о чем они договорились в Минске», – вспоминает он.
«Они тогда не верили, что эти соглашения будут выполнены. Вот и весь вопрос. Украина четко занимает позицию – давайте выполним первый пункт, где проблемы с безопасностью, а потом будем говорить обо всех остальных политических проблемах. А Россия – нет… Еще границу там прописали, когда отдадут, – это ж полный абсурд. Не контролируем границу, значит никогда мира там не будет», – заявил Кучма.
Как сообщалось ранее, по мнению второго президента Украины, сейчас во введении миротворческой миссии ООН на неподконтрольную территорию Донбасса можно надеяться на США, а в урегулировании конфликта – только на собственные силы.
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