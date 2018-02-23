На Донетчине покажут фильм о службе «скорой помощи», в которой работают школьники . Новости

В Славянске и Краматорске Донецкой области будет демонстрироваться фильм High School 911 (дословно – «Средняя школа 911») о службе «скорой помощи» в американском городе Дариен (штат Коннектикут США), данная служба полностью состоит и управляется старшеклассниками местной школы.

«Это фильм о службе "неотложки" в городе с 200 тысячами населения, где работают старшеклассники 17-18 лет, которые не имеют специального медицинского образования, а лишь прошли курсы по оказанию первой доврачебной помощи и выполняют функции парамедиков. В распоряжении старшеклассников автомобили "скорой помощи", медицинская техника – словом, все, что положено. И, это единственная служба "скорой помощи", которая работает в Дариене в течение последних 40 лет», – рассказала «Донецким новостям» сотрудник отдела прессы, образования и культуры посольства США в Украине Анна Сюмар, которая сопровождает режиссера данного документального фильма Тима Уоррена на показах, запланированных на Донетчине.

Она отметила, что фильм в Донецкой области демонстрируется в рамках культурных и образовательных программ посольства США в Украине. Фильм – на английском языке, но с украинскими субтитрами. У участников просмотра будет возможность и попрактиковаться в английском языке, во время обсуждения.

Показы – бесплатные.

В Славянске фильм покажут сегодня, 23 февраля, в 17:00, в «Платформа инициатив і "Теплиця"» (ул. Торская 4), в Краматорске – 24 февраля в 19:00, «Вільна Хата» (ул. Дворцовая, 28).