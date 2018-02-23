Ситуация в пунктах пропуска днем 23 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 23 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Мария: «9:54. На Кураховском направлении кошмар: людей очень много, машины в несколько рядов, автомобильная очередь далеко на мосту»;

«Art»: «10:28. На въезд в Донецк: Курахово 10-15 машин. Пешеходов 1 навес»;

Светлана: «11:46. Курахово в Украину: на "нулевом" 54 машины, на основном 43, пеших много»;

Светлана: «13:02. В сторону Донецка в Курахово на украинском сразу на проверку. Людей пеших на 1,5 навеса. На ДНР стоим уже час, но пропускают живо»;

Анна: «13:04. "Каргилл" в Украину: основная не далеко от поворота на Мандрыкино, льготная на мосту».

КПВВ «Новотроицкое»:

Геннадий: «11:11. Еленовка в Украину: машин до церкви, льготы как тараканов»;

Андрей: «13:38. В Еленовку из Мариуполя льготы немеряно. Военные запускают льготы больше, чем из обычной очереди»;

Иван: «13:42. По состоянию на сейчас Еленовка в сторону Мариуполя: очередь заканчивается на автостанции. Из Новотроицка дорогу потихоньку подзаметает»;

Анна: «13:56. Еленовка: на выезд около 170, льгота около 30. Это 2 часа назад было. В Донецк Еленовка 20 льгота, основная 110. "Перлына" пусто. Новотроицк: пусто в обе стороны».

КПВВ «Гнутово»:

«Житель Донбасса»: «11:19. Октябрь-Гнутово: в сторону Мариуполя на ДНР очередь от середины села, на украинском не видно ни конца, ни края. Движение очень медленное»;

Дмитрий: «13:26. Октябрь: на 14.00 пусто в обе стороны. В Гнутово в сторону Украины очень много».

КПВВ «Станица Луганская»:

Александр: «13:00 в сторону Украины 30 мин на ЛНР, час на украинском. 14:00 автобусы с автовокзала полупустые приезжают на КПП».

Читайте также: