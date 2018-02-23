Школы Константиновки закрывают на карантин. Новости

С понедельника 26 февраля школьники Константиновки (Донецкая обл.) пойдут на вынужденные каникулы, передает UA:Донбасс.

В городе выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. По информации педагогов, эпидпорог заболеваемости превышен в 2,2 раза.

«Все школы города закрыты на карантин с 26 февраля по 3 марта», – рассказала начальник управления образования Константиновского городского совета Ольга Барабаш.

На время карантина врачи советуют не посещать общественные места и при первых симптомах заболевания обращаться в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что в школах Покровска (до переименования – Красноармейск), Родинского и поселка Шевченко (Донецкая обл.) продлили карантин в связи с тем, что сохраняется высокий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди школьников.

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