Россия призвала ОБСЕ осудить закон о реинтеграции Донбасса. Новости

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ осудить принятый в Украине закон о реинтеграции Донбасса, как ставящий крест на минских соглашениях, передает ТАСС.

Слуцкий указал, что «ситуация складывается таким образом, что, к сожалению, Парламентская ассамблея большей частью идет в русле заблуждения Евросоюза, где Российская Федерация подвергается санкциям за невыполнение минских соглашений». «В то же время, Россия даже не является стороной этих соглашений, сторонами являются два региона юго-востока Украины и Киев. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ восемь раз подтверждала, что в Донбассе нет российского тяжелого вооружения. Тем не менее, голословные обвинения повторяются уже в который раз», – отметил глава комитета.

В это же время, по словам Слуцкого, ПА ОБСЕ «игнорирует так называемый закон о реинтеграции Донбасса, который ставит крест на выполнении минских соглашений, и не осуждает этот позорный документ», а также «по непонятной причине не обсуждает и не осуждает украинский закон об образовании, нарушающий Европейскую конвенцию по правам человека».

Напомним, Закон о реинтеграции Донбасса вступит в силу 24 февраля 2018 года. Правительство должно в месячный срок со дня вступления документа в действие привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом. Ознакомиться с полным текстом закона можно по ссылке.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» и объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе.

Читайте также: