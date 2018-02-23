Сначала – закон, потом – военная операция Объединенных сил. Новости

Изменение формата антитеррористической операции (АТО) на операцию Объединенных сил может произойти после принятия Верховной Радой закона о национальной безопасности. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от БПП Ирина Фриз, пишет «Укринформ».

«Я предполагаю, что статус АТО может быть изменен после рассмотрения и принятия закона о национальной безопасности, который мы ожидаем в парламенте. Я надеюсь, что мы сможем получить закон о национальной безопасности, где заложена позиция о формировании Объединенного оперативно штаба, командования им, а следовательно, и возложенные на него обязанности в выполнении задач, которые ставит руководство государства», – отметила Фриз.

При этом она сказала, что пока неизвестно, когда Раде будет предложен для принятия законопроект о нацбезопасности.

Проект этого закона Совет национальной безопасности и обороны одобрил на заседании 17 января. Сегодня, 23 февраля, представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что глава государства Петр Порошенко подал в Верховную Раду и определил как неотложный законопроект о нацбезопасности. «Президентом представлен ​​и признан как неотложный законопроект о нацбезопасности и обороне ... Основные постулаты, заложенные в этот законопроект – будет четко определено, какие службы и учреждения будут входить в нацбезопасность и оборону, обеспечивать этот момент – СБУ, Нацгвардия, Вооруженные силы, спецназ и так далее», – сказала Луценко.

В то же время на сайте ВР соответствующий законопроект пока отсутствует.

Вместе с тем в Украине 24 февраля вступает в силу закон о реинтеграции Донбасас, в котором предусмотрено изменение формата АТО на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.

Напомним, что, как объяснил секретарь комитета ВР по нацбезопасности и обороны, нардеп от БПП Иван Винник, чтобы изменить формат военных действий на Донбассе, руководитель Антитеррористического центра при СБУ должен принять решение о завершении АТО, а президент Украины – о начале мероприятий по обеспечению национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что процесс перехода Антитеррористической операции в другой формат противостояния российской агрессии только начинается, но по факту военные и ранее руководили операциями на Донбассе.

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