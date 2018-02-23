Самострел во время обстрела. Стали известны обстоятельства гибели разведчика ВСУ. Новости

25-летний житель Мариуполя (Донецкая обл.) младший сержант Виктор Панин (на фото), позывной «Белый» из 131-го разведбата случайно выстрелил себе в голову, когда начался вражеский обстрел. Об этом сообщил пресс-офицер ОТУ «Донецк» Сергей Шаблиенко.

Он рассказал, что во время начавшегося обстрела бойцы спешили укрыться в блиндаже и один из них, бежав с автоматом, то ли споткнулся, то ли упал, и произвел случайный выстрел в себя. Боец умер в автомобиле по дороге в госпиталь.

Пресс-офицер сказал, что, видимо, военнослужащие готовились отражать атаку, поэтому автомат не был на предохранителе. «В той ситуации сложно себя контролировать. В любом случае, следствие разберется», - сказал Сергей Шаблиенко.

По словам, пресс-офицера сектора «Донецк» Сергея Шаблиенко, трагедия произошла на Авдеевском направлении.

Похоронят Виктора в субботу, 24 февраля, в родном Мариуполе.

Источник: Сайт Мариуполя