В Украине обсуждают миротворческий контингент на Донбассе в 30 тыс. человек. Новости

В Украине обсуждают количество и состав миротворческого контингента на Донбассе, но пока это всего лишь обсуждение, а не конкретный план. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 февраля, заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.
«Вы знаете, что предложено и на сегодняшний день идет разговор, это не официальные данные, но идет разговор о возможном контингенте из 30 тыс. военнослужащих, среди которых 5 тыс. – могут быть от полиции, 20 тыс. – могут быть "голубые каски", непосредственно миротворческие войска, и некоторая часть их должна стать на границу между Украиной и Россией», – сказала она.
По ее словам, сейчас также обсуждается и возможный состав миротворческой миссии. «Эта миссия возможно будет состоять из стран, которые не входят ни в один союз по безопасности. Об этом также говорится, но это только разговоры», – добавила Луценко.
Как сообщалось ранее, Россия согласна допустить миротворческую миссию ООН к временно не контролируемому Украиной на Донбассе участку границы с РФ. При этом в России настаивают на прямом диалоге Украины с «ДНР» и «ЛНР». Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Украина не будет вести диалог с представителями «ДНР» и «ЛНР» по развертыванию миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности был представлен отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, в котором рассматривается применение в Украине миссии в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских. Эксперты предварительно оценивают стоимость миротворцев в Украине в 1 млрд евро в год.
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