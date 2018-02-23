Хуг рассказал о кодексе поведения ОБСЕ. Новости

В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ все команды сформированы из граждан многих стран, включая и россиян, поэтому отчеты составляются объективно. Об этом в интервью «Укринформу» заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, отвечая на вопрос нет ли конфликта интересов в том, что россияне входят в состав патрулей и в мониторинговую миссию именно в Украине.

По его словам, в Миссии работают 1 227 сотрудников, в том числе 385 украинских сотрудников и 40 россиян.

«Все команды сформированы из граждан многих стран. Не бывает "мононациональных" команд, в которые входили бы исключительно граждане Швейцарии, Франции или России. Патрули в конце дня садятся вместе и составляют общий отчет. Это, можно сказать, одно из средств предотвращения необъективности. Оно касается не только наблюдателей из Российской Федерации, но и всех наблюдателей в целом, независимо от того, гражданами какой страны они являются», – подчеркнул Хуг.

Хуг также пояснил, что поведение наблюдателя ОБСЕ, который в ноябре обнимался с членами незаконных вооруженных формирований во время передачи тел погибших бойцов АТО, внимательно изучили. «Все наши сотрудники подписывали кодекс поведения. Мы довели до их ведома, что приемлемым в их работе будет лишь соблюдение этих высоких требований», – сказал он.

Хуг добавил, что существует четкий порядок действий, с помощью которого обеспечивается соблюдение требований кодекса. «Было бы неуместным сейчас делать предположения относительно хода этого процесса», – добавил он.

Напомним, представители незаконных вооруженных формирований «ЛНР» 25 ноября передали украинской стороне троих погибших украинских военных.

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