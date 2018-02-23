Пограничники нашли под Мариуполем военный билет ВС РФ (Фото). Новости

В ходе проведения контрдиверсионных мероприятий на одной из позиций незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» на Мариупольском направлении был найден военный билет военнослужащего, который продолжает проходить службу по контракту в воинской части вооруженных сил РФ. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко на своей странице в Facebook.

«Оперативниками Донецко-Луганского регионального управления были получены данные о причастности гражданина Российской Федерации к ведению агрессивных военных действий в составе действующей воинской части (армии Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации), которая периодически выполняет боевые задачи на временно оккупированной территории Донецкой области. В ходе проведения контрдиверсионных мероприятий на одной из позиций боевиков так называемой "ДНР" на Мариупольском направлении был выявлен военный билет данного военнослужащего, который продолжает проходить службу по контракту в воинской части вооруженных сил РФ. Впоследствии полученные данные были задокументированы и подтверждены. Таким образом данный факт еще раз доказывает, что военное подразделение РФ принимает участие в боевых действиях на временно оккупированной территории Донецкой области. А значит и высшее военное руководство Российской Федерации, отдав приказ об участии указанного российского подразделения в боевых действиях на временно оккупированной территории Донецкой области, осуществляет действия, направленные на ведение агрессивных военных действий против народа Украины», – сообщила Карпиленко.

Пресс-секретарь также добавила, что по данным фактам, имеющим явные признаки уголовного преступления (ч. 2 ст. 437 УК Украины (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) подготовлено и направлено уведомление в следственный отдел Генеральной прокуратуры Украины с целью документирования участия присутствия военных подразделений РФ в конфликте на востоке Украины.

Фото: Facebook Валерии Карпиленко