В Украину больше всего денег было переведено из России и США. Новости

Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2017 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В течение 2017 года на территории Украины предоставляли услуги 36 систем перевода средств, из которых 29 систем, созданные резидентами, и 7 систем, созданные нерезидентами.

Всего с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, в 2017 году было переведено:

в Украине – 2378 млн долл. США в эквиваленте,

за пределы Украины – 286 млн долл. США в эквиваленте,

в пределах Украины – 4456 млн долл. США в эквиваленте.

По итогам 2017 года на рынке систем перевода средств, созданных резидентами, лидером по сумме переводов международная платежная система TYME (1360 млн долл. США в эквиваленте).

По состоянию на 1 января 2018 года в Украине предоставляли услуги такие системы перевода средств, созданные резидентами:

8 систем, созданных банками (с 9 зарегистрированных),

12 систем, созданных небанковскими учреждениями (с 12 зарегистрированных),

9 внутрибанковских систем перевода средств (с 10 зарегистрированных).

Всего за 2017 год с помощью систем перевода средств, созданных банками и небанковскими учреждениями – резидентами, перечислены:

в пределах Украины – 4 453, 0 млн долл. США в эквиваленте,

в Украине – 113, 66 млн долл. США эквиваленте,

за пределы Украины – 3,06 млн долл. США эквиваленте.

В течение 2017 года в Украине осуществляли деятельность 7 систем перевода средств, созданных нерезидентами, а именно:

3 системы из США,

по 1 – из Грузии, Великобритании, Канады, Азербайджана.

За 2017 год с помощью систем перевода средств, созданных нерезидентами, было переведено:

в Украине – 2264, 26 млн долл. США в эквиваленте,

за пределы Украины – 282, 98 млн долл. США в эквиваленте,

в пределах Украины – 2, 68 млн долл. США в эквиваленте.

Среди систем перевода средств, созданных нерезидентами, в 2017 году первое место по объемам осуществленных переводов занимает Western Union (51,9% всех трансграничных переводов в Украину и 74,2% – из Украины).