В Украину больше всего денег было переведено из России и США. Новости

Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2017 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
В течение 2017 года на территории Украины предоставляли услуги 36 систем перевода средств, из которых 29 систем, созданные резидентами, и 7 систем, созданные нерезидентами.
Всего с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, в 2017 году было переведено:
- в Украине – 2378 млн долл. США в эквиваленте,
- за пределы Украины – 286 млн долл. США в эквиваленте,
- в пределах Украины – 4456 млн долл. США в эквиваленте.
По итогам 2017 года на рынке систем перевода средств, созданных резидентами, лидером по сумме переводов международная платежная система TYME (1360 млн долл. США в эквиваленте).
По состоянию на 1 января 2018 года в Украине предоставляли услуги такие системы перевода средств, созданные резидентами:
- 8 систем, созданных банками (с 9 зарегистрированных),
- 12 систем, созданных небанковскими учреждениями (с 12 зарегистрированных),
- 9 внутрибанковских систем перевода средств (с 10 зарегистрированных).
Всего за 2017 год с помощью систем перевода средств, созданных банками и небанковскими учреждениями – резидентами, перечислены:
- в пределах Украины – 4 453, 0 млн долл. США в эквиваленте,
- в Украине – 113, 66 млн долл. США эквиваленте,
- за пределы Украины – 3,06 млн долл. США эквиваленте.
В течение 2017 года в Украине осуществляли деятельность 7 систем перевода средств, созданных нерезидентами, а именно:
- 3 системы из США,
- по 1 – из Грузии, Великобритании, Канады, Азербайджана.
За 2017 год с помощью систем перевода средств, созданных нерезидентами, было переведено:
- в Украине – 2264, 26 млн долл. США в эквиваленте,
- за пределы Украины – 282, 98 млн долл. США в эквиваленте,
- в пределах Украины – 2, 68 млн долл. США в эквиваленте.
Среди систем перевода средств, созданных нерезидентами, в 2017 году первое место по объемам осуществленных переводов занимает Western Union (51,9% всех трансграничных переводов в Украину и 74,2% – из Украины).
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