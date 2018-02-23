Ходаковский утверждает, что «министр» углепрома не арестован. Новости

Экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский утверждает , что «министр углепрома ДНР» Эдуард Голенко не арестован, а находится в России. Об этом он заявил во время интернет-конференции.

По его словам, ситуация касательно Голенко и «минугля» развивается уже некоторое время.

«Уже до этого были задержаны его помощники. Это не сильно афишировалось, не обращали на это внимание. В аресте были заинтересованы практически все ведомства, осуществлялся он руками УБОПа», – сказал Ходаковский дополнив, что ранее планировалось, что арест проведут «налоговики».

Он отметил, что был произведен арест и обыск по месту работы.

При этом он отметил, что по пока не проверенной информации, «Голенко не арестован, а находится на России». «Министр Голенко считался человеком близким к Тимофееву («министр» доходов и сборов «ДНР» - прим.), но попал под раздачу», – отметил Ходаковский.

По его мнению, «министр» мог стать разменной монетой. «Кто-то где-то потребовал каких-то реакций, и Голенко слили, как необходимую жертву, как кровопускание, чтобы снять претензии с более серьезных игроков и политических фигур», – предположил он.

Об аресте Голенко сообщил экс-представитель «МИД ДНР в России» Константин Долгов.

Напомним, что ранее Долгов сообщал о том, что в Донецке арестован известный ресторатор, которому принадлежат местные элитные заведения «Барберри» и «Оливье», а до весны 2014 года – гостиничный комплекс на Белосарайской косе – «Белый лев» и «Белый медведь» в Святогорске, Андрей Бегеза.

Читайте также: