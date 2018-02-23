Журналисты Украины и России осудили действия коллег на стороне «Л-ДНР». Новости

Представители Национального союза журналистов Украины и Союза журналистов России осудили случаи участия журналистов в боевых действиях во время командировок в зону вооруженного конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такая договоренность была достигнута по итогам круглого стола, проходившего 22 февраля в Вене под эгидой представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

Свою позицию журналисты двух стран отразили в совместном заявлении, подписанном по итогам круглого стола в Вене, которое опубликовано сегодня, 23 февраля.

«Мы, считаем несовместимыми с профессией факты демонстрации применения, как и собственно применения представителями медиа оружия, участия в допросах пленных и другие действия, которые не имеют отношения к журналистике. Журналист, работающий на передовой, не должен скрывать свой статус – точно так же, как другие гражданские и военные лица не имеют права выдавать себя за журналистов, если ими не являются. Выражая свою приверженность принципам объективной и непредвзятой журналистики, мы призываем всех коллег, работающих или планирующих работу в зоне боевых действий, помнить об ответственности перед обществом и перед законом, неукоснительно соблюдать нормы профессиональной этики», – говориться в совместном заявлении журналистских союзов России и Украины.

«До того, как подписать заявление, мы подготовили для участников круглого стола справку, в которой привели конкретные известные нам случаи нарушения норм журналисткой этики в зоне конфликта», – рассказала первый секретарь НСЖУ Лина Кущ, принимавшая участие в подготовке проекта указанного совместного заявления.

В предоставленной к проекту заявления информационной справке, в частности, приведены снимки периода 2014 года с участием донецкого журналиста Геннадия Дубового (корреспондент украинского издания «Вести. Репортер»). На данных снимках Дубовой с оружием в руках, заявляет: «Я личный корреспондент "Моторолы". У меня в руках боевое оружие. Я умею его применять. И когда я буду выполнять свои журналистские обязанности там, на передовой, и что-то случится с моим товарищем, я буду применять это оружие против нацистов. Это запрещено всеми международными конвенциями, но это разрешено высшей Божьей правдой. Мои коллеги-журналисты, задумайтесь: в случае чего, я применю его против вас».

Геннадий Дубовой

В этом же приложении приведены ссылки на фото и видео, где запечатлен российский актер Михаил Пореченков. Он в октябре 2014 года во время приезда в Донецк побывал на позициях сил «ДНР», где, будучи в каске с надписью «Пресса», открыл стрельбу из крупнокалиберного пулемета в сторону позиций украинских военных.

В справке также отражена и ссылка на фото журналиста российского телеканала «Царьград» Дмитрия Павленко на передовых позициях сил «ДНР», одетого в камуфляж, бронежилет и каску без надписей «Пресса», и с оружием в руках.

Также отражены факты непосредственного участия в допросе заложников, съемках данных допросов и использования заложников в съемках фейковых сюжетов для российского телеканала «Звезда» донецкого оператора Андрея Лунева, сотрудничавшего с данным каналом в 2014 году.

«Подобные проявления нарушения профессиональной этики мы считаем недопустимыми, противозаконными и подлежащими публичному осуждению», – подытожила Лина Кущ.

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