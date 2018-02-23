Гарантии безопасности не стоят бумаги, на которой они написаны, – Хуг. Новости

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе постоянно подвергаются опасности. Об этом в интервью «Укринформу» заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, гарантии безопасности для набдюдателей не соблюдаются обеими сторонами. «Чаще всего предоставленные сторонами гарантии безопасности – не стоят бумаги, на которой они написаны. Часто, когда мы находимся в тех районах, где они договорились не стрелять, мы все равно фиксируем ведение огня, и фиксируем такие ситуации с обеих сторон линии столкновения», – сказал он.

При этом Хуг подчеркнул, что любой выстрел является нарушением: « Хотел бы разъяснить: стороны потом нередко заявляют, что “мы стреляли в ответ”. Однако для нас это не имеет значения, потому что все равно выстрел в ответ является выстрелом, а следовательно – нарушением их обещаний».

«Давайте вспомним о том, что говорится в Минских договоренностях, о чем именно стороны пришли к соглашению: они договорились не применять вооружение. Таким образом, любое применение вооружения является нарушением», – резюмировал он.