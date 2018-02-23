Ходаковский блокирование работы Vodafone в «ДНР» назвал «политическим решением». Новости

Экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский утверждает, что именно «ДНР» ответственна за отсутствие связи Vodafone на неподконтрольной территории. Об этом он заявил во время интернет-конференции.
По его словам, отказ от украинской связи – это политическое решение. «Пока ничего сделать нельзя. Есть политическое решение, и это решение никто пока не отменил. Это было волевое решение не восстанавливать… Но, я скажу откровенно, что на нужды отдельных людей во внимание не сильно обращается», – сказал он.
С 11 января в «ДНР» недоступна связь оператора «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.
С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера Vodafone (МТС). После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».
«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.
Кроме того, 22 февраля в неподконтрольной части Луганской области снова пропала мобильная связь украинского мобильного оператора Vodafone.
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