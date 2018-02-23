Статистика суицидов у военных в Украине аналогична мировой практике. Новости

В Украине коэффициент самоубийств составляет 0,007% на 100 тыс. военных, что соответствует мировой практике. Об этом на брифинге сказал начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Олег Грунтковский (на фото), передает «РБК-Украина».

По его словам, во время войны в Ираке среди военных стран НАТО такой коэффициент составлял 0,026%, а во время войны в Афганистане в советской армии – 0,29%. «Что касается состояния правопорядка на сегодня – количество преступлений и происшествий в ВСУ уменьшилось на 41％ в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Снизилось также количество преступлений с уклонением от службы. На 16% уменьшились преступления, связанные с оборотом наркотических средств. На сегодняшний день по причинам, не связанных с выполнением задач по назначению, на 3% увеличилась смертность военнослужащих. На сегодня связанные с ДТП случаи смерти остались на уровне прошлого года. На 24% уменьшилась смертность, связанная с нарушением мер безопасности», – сказал он.

Грунтковский отметил, что статистика самоубийств военных в текущем году существенно не отличается от аналогичного периода 2017 года. Однако в текущем году зафиксировано на 3 самоубийства больше. «Самой болезненной проблемой остается потеря личного состава из-за самоубийств. В 2016-2017 годах констатировано уменьшение количества суицидов в армии на 20%. Вместе с тем, эта проблема в фокусе внимания начальников всех уровней. В Украине коэффициент самоубийств составляет 0,007% на 100 тыс. военных, что соответствует мировой практике. Случаев по статье "доведение до самоубийства" не зарегистрировано», – рассказал Грунтковский.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что информация о том, что якобы в зоне боевых действий на Донбассе каждую неделю совершают самоубийство 2-3 военнослужащих, является неправдой.