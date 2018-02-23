В группе сбора ДНК-образцов для розыска пропавших и похищенных людей изменения. Новости

В Донецкой области обновили следственную группу для сбора ДНК-образцов с целью розыска пропавших и похищенных людей. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
«Для совершенствования работы по расследованию фактов пропажи без вести и похищения граждан, идентификации неопознанных трупов в следственном управлении полиции Донецкой области обновлено рабочую группу по координации и контролю раскрытия и расследования уголовных производств по статьям 115, 146 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.
Члены рабочей группы осуществляют прием граждан и сбор биологических образцов в Мариуполе, Бахмуте, Селидово по адресам:
- старший следователь-криминалист отдела расследования преступлений против жизни и здоровья человека СУ ГУНП в Донецкой области майор полиции Гаряга Ирина Олеговна, г.. Мариуполь, проспект Нахимова, 86 (т.067-761-46-61)
- следователь-криминалист отдела расследования преступлений против жизни и здоровья человека СУ ГУНП в Донецкой области майор полиции Хижняк Татьяна Сергеевна, г.. Бахмут, ул. Садовая, 149 (т.050-582-61-38)
- старший следователь по ОВД-криминалист отдела расследования преступлений против жизни и здоровья человека СУ ГУНП в Донецкой области подполковник полиции Резник Павел Геннадьевич., Г. Селидово, ул. Пушкина, 7 (т.050-563-94-45).
Комментарии