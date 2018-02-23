В группе сбора ДНК-образцов для розыска пропавших и похищенных людей изменения. Новости

В Донецкой области обновили следственную группу для сбора ДНК-образцов с целью розыска пропавших и похищенных людей. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Для совершенствования работы по расследованию фактов пропажи без вести и похищения граждан, идентификации неопознанных трупов в следственном управлении полиции Донецкой области обновлено рабочую группу по координации и контролю раскрытия и расследования уголовных производств по статьям 115, 146 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Члены рабочей группы осуществляют прием граждан и сбор биологических образцов в Мариуполе, Бахмуте, Селидово по адресам: