Вблизи КПВВ «Майорск» перебили линию электропередач. Новости

Сегодня, 23 февраля, энергетики восстановили электроснабжение на КПВВ «Майорск» и Зайцево. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Спасибо ремонтникам и всем причастным за оперативность и профессионализм», – написал он.

Воздушная линия 10 кВ «Майорск-Курдюмовка», от которой питается КПВВ «Майорск» и улица Станция Майорск поселка Зайцево была повреждена 22 февраля. На работу КПВВ это не повлияло, но без электричества осталась сотня жителей поселка.

«Поскольку улица запитана от сетей Укрзализныци, ее региональный филиал – «Донецкая железная дорога» обратилась в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня для обеспечения безопасного доступа ремонтников к поврежденной линии. Сегодня около 10 утра гарантии безопасности и разрешение на проведение работ были получены», – написал Жебривский.