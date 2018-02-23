На Донетчине задержано 300 членов незаконных вооруженных формирований. Новости

На первом месте в работе полиции в Донецкой области остается противодействие трафику нелегального оружия и задержание участников незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом шла речь на коллегии Донецкой областной военно-гражданской администрации, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Так, в 2017 году задержаны более 300 участников незаконных вооруженных формирований и их пособников. В области полицейские изъяли 205 единиц оружия, более 230 тыс. патронов, 190 кг взрывчатки.

По слова главы ГУ НП в Донецкой области Николая Семенишина, в прошлом году году в полицию Донетчины поступило более 350 тыс. обращений, однако большинство из них не криминального характера. Николай Семенишин отметил, что уровень преступности продолжает снижаться, в частности тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с 2016 годом зарегистрировано почти на 22% меньше (7,4 тысячи).

Вместе с тем, увеличилось количество раскрытых уголовных преступлений. Полицейские раскрыли 91% умышленных убийств, а за раскрытием грабежей, угонов и краж из квартир полиция Донетчины входит в пятерку лучших в стране. Однако остаются определенные проблемы с установлением подозреваемых в совершении краж и мошенничеств, отметили в полиции.