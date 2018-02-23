Украина заняла 5 место в мире по жертвам от противопехотных мин (Инфографика). Новости

Украина занимает пятое место в мире по жертвам от противопехотных мин и взрывоопасных остатков войны. Об этом сообщает Датский совет по делам беженцев.

В сообщении говорится, что в январе 2018 года 7 человек погибло, 150 ранено.

Всего с июня 2014 года 469 людей погибло и 942 человека ранено.

Как сообщалось ранее, на Донбассе в районе проведения антитеррористической операции продолжается работа саперных подразделений Вооруженных сил Украины по разминированию территории. За все время АТО проверено около 3 тыс. гектаров территории, обезврежено более 177 тыс. взрывоопасных предметов.

Напомним, в ООН заявили, что временно неподконтрольная украинскому правительству территория Донбасса становится одним из самых заминированных регионов в мире.

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