Украина заняла 5 место в мире по жертвам от противопехотных мин (Инфографика). Новости

Украина занимает пятое место в мире по жертвам от противопехотных мин и взрывоопасных остатков войны. Об этом сообщает Датский совет по делам беженцев.
В сообщении говорится, что в январе 2018 года 7 человек погибло, 150 ранено.
Всего с июня 2014 года 469 людей погибло и 942 человека ранено.
Как сообщалось ранее, на Донбассе в районе проведения антитеррористической операции продолжается работа саперных подразделений Вооруженных сил Украины по разминированию территории. За все время АТО проверено около 3 тыс. гектаров территории, обезврежено более 177 тыс. взрывоопасных предметов.
Напомним, в ООН заявили, что временно неподконтрольная украинскому правительству территория Донбасса становится одним из самых заминированных регионов в мире.
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