В Северодонецке прокуратура выселила предпринимателя из помещения ПТУ. Новости

Хозяйственный суд Луганской области удовлетворил исковые требования руководителя Северодонецкой местной прокуратуры и обязал физическое лицо-предпринимателя освободить помещение Государственного учебного заведения «Северодонецкое высшее профессиональное училище». Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Установлено, что арендованное помещение площадью 150 кв. м незаконно использовалось предпринимателем с целью размещения мастерской для изготовления мебели. «Суд согласился с позицией прокуратуры, признал недействительным договор аренды недвижимого имущества, относящегося к государственной собственности, и обязал предпринимателя вернуть помещение его балансодержателю – государственного учебному заведению "Северодонецкое высшее профессиональное училище"», – говорится в сообщении.

Таким образом, помещение учебного заведения в дальнейшем будет использоваться в соответствии с действующим законодательством – для организации учебного процесса, отметили в прокуратуре.