Треть украинцев ностальгируют по СССР, – соцопрос. Новости

Треть украинцев до сих пор сожалеют о распаде в 1991 году Советского Союза, у 55% – нет ностальгии по СССР. Больше всего тех, кто скучает по прошлому, в областях юга и востока страны, меньше всего – на западе. Таковы результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» (Rating Group Ukraine) «Настроения и ожидания украинцев: региональные особенности», опубликованном вчера, 22 февраля.

Ностальгия по СССР коррелируется в региональном разрезе с количеством тех, кто не поддерживает вступление в НАТО.

По этому поводу высказался министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «30% украинцев до сих пор ностальгируют по СССР – это достаточно много. Наверное, они не чувствуют себя полностью дома в свободной Украине. Их нужно понять и предложить им будущее именно с ними. И главное – чтобы они в это поверили», – написал Климкин в Twitter сегодня, 23 февраля.

В опросе также отмечается, что прозападный и проукраинский векторы являются сегодня однозначно доминирующими в обществе. Так, не менее половины опрошенных ответили, что хотят, чтобы их дети жили в Украине, еще треть выбрали бы для места их жизни Европейский Союз, 7% – США, и только 2% – Россию. Эта тенденция присуща с небольшими различиями для жителей всех областей Украины.

Аудитория исследования: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 30 тыс. респондентов (по 1200 в каждом регионе). Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 0,6%. Сроки проведения: 12 - 28 декабря 2017 года.